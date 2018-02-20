Мэр Арамиля стал фигурантом уголовного дела по факту нарушения в сфере госзакупок
20 февраля, 07:00Общество
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Мэр Арамиля Виталий Никитенко стал фигурантом уголовного дела по факту нарушения порядка осуществления государственных закупок. Первые слушания накануне прошли в Сысертском районном суде.
Никитенко приступил к выполнению обязанностей главы города еще осенью 2017 года. Мэр, согласно информации в электронной картотеке, фигурирует в деле в качестве должностного лица.
Глава города Арамиль Никитенко сообщил, что уголовное дело имеет непосредственное отношение к работе предшественника - Владимира Герасименко. В частности, у ведомства имелись вопросы к конкурсному производству 2015-го года.
Кроме того, по заверению Никитенко, в деле также замешано министерство финансов Свердловской области. Однако с ведомством уже достигнута некая договоренность. Мэр уверенно говорит, что речь идёт о разбирательствах по старым делам, пишет «Znak.com».
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