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Мэр Арамиля стал фигурантом уголовного дела по факту нарушения в сфере госзакупок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Арамиля стал фигурантом уголовного дела по факту нарушения в сфере госзакупок

20 февраля, 07:00Общество
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