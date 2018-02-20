Некоммерческие организации России получат 8 млрд рублей на социальные проекты
20 февраля, 11:00Общество
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В 2018 году по итогам двух конкурсов среди организаций социальной направленности будут распределены 8 млрд рублей. Прием заявок уже начался.
Принять участие в конкурсе смогут организации, реализующие проекты по защите прав и свобод человека, проекты в области культуры и искусства, социально значимые проекты. Организаторы сообщают, что впервые на конкурс можно подать «долгосрочные» проекты, на реализацию которых уйдет несколько лет. Официальный портал правовой информации России уже опубликовал соответствующий указ Президента РФ, пишет MK.ru.
В 2017 году на поддержку НКО было выделено 7 млрд рублей, более 3-х тысяч проектов получили государственную поддержку.
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