Некоммерческие организации России получат 8 млрд рублей на социальные проекты

Принять участие в конкурсе смогут организации, реализующие проекты по защите прав и свобод человека, проекты в области культуры и искусства, социально значимые проекты. Организаторы сообщают, что впервые на конкурс можно подать «долгосрочные» проекты, на реализацию которых уйдет несколько лет. Официальный портал правовой информации России уже опубликовал соответствующий указ Президента РФ, пишет MK.ru.