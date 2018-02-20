Россияне смогут декларировать вклады в иностранных банках без уплаты налогов

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, по которому все российские налогоплательщики, имеющие счета в иностранных банках, смогут официально задекларировать их, не оплачивая налоговый сбор за предыдущие периоды, а также налогоплательщики освобождаются от привлечения к ответственности за сокрытие вкладов.

Амнистия продлится до 28 февраля 2019 года, до этого момента граждане смогут задекларировать счета и вклады, открытые на начало 2018 года и закрытие в день подачи декларации. Первый этап амнистии был успешно проведен в 2015-2016 гг, передают «Известия».