Россияне смогут декларировать вклады в иностранных банках без уплаты налогов
20 февраля, 12:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Россияне смогут задекларировать счета в иностранных банках без уплаты налогов, избежав уголовной и административной ответственности. Амнистия капиталов официально откроется 1 марта.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, по которому все российские налогоплательщики, имеющие счета в иностранных банках, смогут официально задекларировать их, не оплачивая налоговый сбор за предыдущие периоды, а также налогоплательщики освобождаются от привлечения к ответственности за сокрытие вкладов.
Амнистия продлится до 28 февраля 2019 года, до этого момента граждане смогут задекларировать счета и вклады, открытые на начало 2018 года и закрытие в день подачи декларации. Первый этап амнистии был успешно проведен в 2015-2016 гг, передают «Известия».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей