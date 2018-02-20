Уволенный после инсульта и комы полицейский из Заречного умер в больнице

Командир взвода роты ДПС был уволен со службы после того, как оказался в коме в результате инсульта. О смерти Сергея Сташкова рассказала его мать. По ее словам, мужчина скончался 19 февраля в больнице. Пока причина смерти неизвестна, так как заключение еще не получено.

Ранее полицейского перевели из больницы Березовского в больницу Сухого Лога. У пациента была трахеостома, через которую он дышал. Как утверждает мать, фильтр на аппарате необходимо менять ежедневно, однако в очередной день ее приезда трубка была забита.

По мнению женщины, это могло стать причиной гибели. На следующий день у мужчины поднялась температура до 41 градуса, а ночью он скончался, пишет E1.ru.