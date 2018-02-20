Уволенный после инсульта и комы полицейский из Заречного умер в больнице
20 февраля, 14:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Полицейский из Заречного, которого уволили со службы после того, как он впал в кому, 19 февраля скончался в больнице Сухого Лога.
Командир взвода роты ДПС был уволен со службы после того, как оказался в коме в результате инсульта. О смерти Сергея Сташкова рассказала его мать. По ее словам, мужчина скончался 19 февраля в больнице. Пока причина смерти неизвестна, так как заключение еще не получено.
Ранее полицейского перевели из больницы Березовского в больницу Сухого Лога. У пациента была трахеостома, через которую он дышал. Как утверждает мать, фильтр на аппарате необходимо менять ежедневно, однако в очередной день ее приезда трубка была забита.
По мнению женщины, это могло стать причиной гибели. На следующий день у мужчины поднялась температура до 41 градуса, а ночью он скончался, пишет E1.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей