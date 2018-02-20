Водитель из Нижнего Тагила получил 2,8 лет колонии-поселения за смерть старушки
21 февраля, 00:10Общество
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В Нижнем Тагиле 2 года и 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении назначили водителю маршрутного такси. Мужчина 11 сентября прошлого года на улице Верхняя Черепанова наехал на 83-летнюю женщину, в результате чего она скончалась.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожилая тагильчанка, прежде чем попасть под колёса маршрутки, передвигалась при помощи ходунков. Она скончалась в карете скорой помощи. Водитель в тот день от медосвидетельствования отказался. Соседи рассказали, что у старушки остался взрослый внук-инвалид.
Накануне суд Ленинского района приговорил мужчину, виновного в смерти женщины, к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении. Кроме того, виновнику запретили 2,5 года заниматься определённым видом деятельности или занимать определённые должности. Осуждённый мужчина может подать апелляционную жалобу, передаёт издание «Новый город».
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