Водитель из Нижнего Тагила получил 2,8 лет колонии-поселения за смерть старушки

Пожилая тагильчанка, прежде чем попасть под колёса маршрутки, передвигалась при помощи ходунков. Она скончалась в карете скорой помощи. Водитель в тот день от медосвидетельствования отказался. Соседи рассказали, что у старушки остался взрослый внук-инвалид.