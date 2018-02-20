Врача могут оправдать: родители из Нижнего Тагила подозревают давление на судью

Напомним, экс-главврач инфекционной больницы Светлана Кексель была приговорена к двум годам ограничения свободы, однако от наказания она была освобождена из-за истечения сроков давности инцидента. Также суд обязал инфекционную больницу выплатить 6 миллионов рублей за моральный ущерб и 27 тысяч рублей в счёт материальных издержек. Светлана Кексель была намерена обжаловать приговор.

Малыш умер 6 лет назад от острой внебольничной правосторонней гнойно-гемморагической пневмонии, на фоне которой произошёл септический шок и иные осложнения. Было проведено несколько экспертиз по установлению вины.

Мать мальчика сообщила, что ей стала известно о намерении судьи Областного суда развалить дело и отменить решение суда Нижнего Тагила. Информаторы, на которых она ссылается, предупредили, что за всем этим стоят высокопоставленные чины, которые являются родственниками главврача и адвоката.

После вынесения приговора с суммой компенсации в 6 миллионов, виновная не согласились с решением. Госпожа Кексель и главврач Холманских и подали апелляцию. Почему-то вдруг у судьи Яковлевой возникли в Облсуде дополнительные вопросы к экспертам, хотя их уже допросили много раз в Тагиле. Вчера мне поступила информация из надежных источников, что у главврача Холманских родственник – полномочный представитель президента, который вместе с ее адвокатом Раудштейн оказывают влияние на судью Яковлеву и пытаются развалить дело. У Раудштейн тоже, кстати, есть родственники в Государственной думе. И якобы судья теперь пытается все сделать так, чтобы повесить на меня всю вину и снять вину с Кексель и Холманских сообщила пострадавшая сторона.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что поведение судьи в процессе ей показалось странным. Она считает, что некоторые вопросы были заданы намеренно так, чтобы дискриминировать мать и повернуть слушание в сторону против нее.

Я когда вышла из зала суда, мне странным показалось, что судья мне задавала какие-то дурацкие вопросы, на которые я ей, конечно, отвечала. Но сложилось впечатление, что она это сделала специально, чтобы зацепить меня за какое-то слово и запротоколировать все это. Ей надо зацепить и развалить дело рассказала о процессе тагильчанка.

Семья оказалась в сложной ситуации. Они считают, что их могут оставить виноватыми в смерти ребенка из-за оказанного влияния на суд. По их мнению, все, что делается в оправдание виновных – наглость.

То, что они пытаются сделать - нагло и беспринципно. Холманских - родственник главврача и я не знаю, что они там вытворяют поделилась мать ребенка.

Редакция TagilCity.ru связалась с приемной главврача инфекционной больницы. Пообщаться с Мариной Холманских не удалось, в приемной сообщили, что главврач на выезде и сегодня в больнице ее не будет.

В пресс-службе Областного суда Свердловской области сообщили, что информация по процессуальным делам может быть предоставлена только после завершения и вынесения окончательного решения.

Напомним, 24 ноября СМИ Нижнего Тагила, публиковавшие новости о результатах судебного заседания, где экс-сотрудница медучреждения была признана виновной, попали под внимание надзорных органов. Так, редакции 3 городских интернет-изданий получили запросы от Роскомнадзора на пояснения цели распространения персональных данных мальчика.