Юмористическое шоу и программа о воспитании детей запущены в «Одноклассниках»

В дополнении к вечернему шоу «ОК на связи!» в «Одноклассниках» будут запущены новые онлайн-программы.

Юмористическое «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным будет выходить два раза в неделю, первая серия вышла в эфир 18 февраля. В передаче примут участие звёзды российского шоу-бизнеса.

В шоу «Перекрестный отец», которое будет выходить каждую неделю, звёздные папы поделятся со зрителями историями из своего детства и советами по воспитанию детей. Пилотный сезон собрал 15 млн просмотров в «Одноклассниках», сообщает пресс-служба социальной сети.

В каждое из новых шоу может быть встроена реклама с детальным отчётом по всем интеграциям.