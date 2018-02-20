Юмористическое шоу и программа о воспитании детей запущены в «Одноклассниках»
20 февраля, 06:05Общество
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Онлайн-эфир социальной сети «Одноклассники» дополнили новые программы. Пользователи социальной сети смогут наблюдать юмористическое шоу Вадима Галыгина и советы по воспитанию детей от звёздных отцов.
В дополнении к вечернему шоу «ОК на связи!» в «Одноклассниках» будут запущены новые онлайн-программы.
Юмористическое «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным будет выходить два раза в неделю, первая серия вышла в эфир 18 февраля. В передаче примут участие звёзды российского шоу-бизнеса.
В шоу «Перекрестный отец», которое будет выходить каждую неделю, звёздные папы поделятся со зрителями историями из своего детства и советами по воспитанию детей. Пилотный сезон собрал 15 млн просмотров в «Одноклассниках», сообщает пресс-служба социальной сети.
В каждое из новых шоу может быть встроена реклама с детальным отчётом по всем интеграциям.
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