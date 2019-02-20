Инвалид боевых действий получил жилье в Сухом Логу без света, воды и отопления

«Фонд жилищного строительства» Свердловской области в 2013 году привлек подрядчика на строительство дома для воина-афганца. В 2014 году строительство было завершено, и дом был принят муниуципалитетом. В 2017 году состоялась передача жилья инвалиду второй группы, пострадавшему при боевых действиях в Афганистане.

Как оказалось, на момент передачи жилья владельцу в нем отсутствовало электричество, водоснабжение, водоотведение и отопление. Заявитель обратился к местным органам самоуправления с просьбой о подключении дома к коммунальным сетям. Однако просьба осталась без удовлетворения. В последующем инвалид еще несколько раз обращался в администрацию Сухого Лога, но помощи не получил.

Прокуратура обратилась в Сухоложский городской суд с требованием обязать администрацию муниципалитета создать в доме инвалида условия, пригодные для проживания. Суд исковые требования не удовлетворил. Тогда прокуратура обратилась в вышестоящую инстанцию.

Свердловский областной суд постановил отменить решение первой инстанции и обязать администрацию Сухого Лога обеспечить подключение дома к коммуникациям.