Курс на поддержку семей: Путин заявил об увеличении размера соцвыплат и новых льготах

С 1 января 2020 года, как сообщил президент России, выплаты семьям с детьми будут повышены до двух прожиточных минимумов. В настоящий момент ежемесячная выплата от государства многодетным семьям составляет 9 700 рублей, а размер прожиточного минимума на душу населения составляет 10 444 рубля в месяц.

Если данное предложение будет реализовано, то это будет очень ощутимо, многие многодетные семьи смогут улучшить уровень своей жизни, очень хорошо, что взят курс на поддержку семей,сказала редакции TagilCity.ru мама троих детей из Нижнего Тагила.

Также земельные участки многодетных семей освободят от налога (речь идет об участках не более 6 соток).

Дополнительная помощь будет оказана многодетным семьям и при погашении ипотеки, так государство оплатит 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту для многодетных семей, данное изменение начнет действовать уже с 1 января 2019 года.

Помощь в ипотеке - очень актуально, это положительно скажется на многодетных семьях, поможет многим выйти из съемного жилья, что благоприятно скажется на благосостоянии многодетных семей,сказала редакции TagilCity.ru общественник и многодетная мама Анна Межова.

С учетом выделяемых средств материнского капитала, россияне получат около 900 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Таким образом, более 600 тысяч семей смогут уже сейчас улучшить свои жилищные условия.

На сегодняшний момент льготной ставкой по ипотеке воспользовались только 4% семей, так как льгота действует не весь период кредитования. Так, Путин предложил увеличить ставку на весь период: