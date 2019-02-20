МинЖКХ Свердловской области обязало мусорных операторов произвести перерасчёты

19 февраля в адрес руководителей ЕМУП «Спецавтобазы» Григория Вихарева, ОАО «Компании «Рифей» Федора Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хисамутдинова направлено официальное письмо Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. В нём ведомство требует принять необходимые меры для формирования актуальной базы данных о потребителях, а также незамедлительно устранить нарушения в январских начислениях и обеспечить их недопущение в последующие периоды. Причиной письма стали многочисленные жалобы свердловчан, поступившие в МинЖКХ.

Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо,отметил министр ЖКХ Николай Смирнов.