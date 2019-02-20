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Пожарные в Свердловской области спасли замерзающую сову
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожарные в Свердловской области спасли замерзающую сову

Сегодня, 09:28ОбществоФото: МЧС по Свердловской области
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