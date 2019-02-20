Российские букмекеры против игроков

Как сообщает «Советский спорт», букмекерские организации в России не так давно прошли лицензирование и получили официальный статус. Теперь они обязаны строго соблюдать определенные правила.

Однако на деле бывает так, что аккаунт человека, выигравшего накануне крупную сумму, просто закрывается. Историю об этом рассказал игрок по имени Сергей.

На «Фонбете» зарегистрировался около года назад, выигрывать получалось нормально, говорит он. “В какой-то момент мой счет просто закрыли. Затем я пробовал играть в «Лиге ставок», однако и там возникли проблемы”, - добавляет Сергей. Из-за того, что в «Фонбете» есть самые большие возможности по совершению онлайн-ставок, он зарегистрировал там еще один счет, оформив на брата. Какое-то время все шло хорошо, но затем был заблокирован и второй счет. Сергей полагает, что организаторы просто вычислили по IP-адресу, что ставки на оба аккаунта делаются из одного дома. Он отмечает, что все доказательства блокировки живых аккаунтов со средствами на счетах у него имеются.

Игрок поделился еще одной историей. Он участвовал в двух конкурсах, которые устраивал «Фонбет». В обоих из них за каждую ставку от 500 рублей должен был начисляться фрибет до 1000 рублей. Сергей сделал 14 таких ставок, однако обещанных фрибетов не получил. Он писал множество обращений по данному вопросу. Организаторы в своем ответе сослались на пункт 6.2 правил проведения акций, в котором сказано о возможности одностороннего изменения их правил. Администрация сайта выразила сожаление и предложила игроку поучаствовать в других акциях.

Сергей знал, что в России существуют так называемые СРО - саморегулируемые организации букмекеров, функциями которых является поддержание порядка на рынке букмекеров. Он обратился в такую организацию, не зная, что ее руководство фактически возглавляет «Фонбет». В результате никакого ответа от СРО получено не было. А ответы от букмекерской конторы «Фонбет» были очень противоречивы и не дали никакого результата.