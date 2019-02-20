У губернатора Левченко обнаружили дом на «иркутской Рублевке»

Согласно информации издания «Восточно-Сибирская правда», в 2015 году Левченко арендовал на 47 лет участок №7 площадью около 13 соток на улице Лесная в поселке Ново-Разводная, который расположен под Иркутском. Годом позднее губернатор купил соседний участок №5, площадь которого равняется 12 соткам.

Сегодня же на почти 25 сотках выстроен трехэтажный особняк, гостевой дом и помещение для персонала.

Но, как сообщается, в обязательных декларациях с 2015 по 2017 годы Левченко не указал аренду участка №7, также не сообщил о постройках, которые, кстати, не состоят на учете и не оформлены в собственность.

Примечательно, что эксперты установили то, что коттедж обитаем, а Левченко с марта по май прошлого года оплатил счета за электричество на сумму 60 тысяч рублей.

В декларации за прошлый год Левченко сообщил о доходах в размере пяти миллионов рублей, два земельных участка по 838 и 1283 квадратных метров соответственно, первый из которых находится в пользовании; квартира, площадь которой составляет 90,1 квадратный метр, а также гараж на 18 квадратных метров. Его супруга отчиталась о доходах в 7,6 миллиона рублей, трех жилых квартирах и иномарке Audi Q7.

В 2010 году, будучи еще депутатом Государственной думы, Левченко отказался от подачи декларации, аргументируя свой поступок тем, что «президент ему не указ» (тогда - Дмитрий Медведев). Он отметил, что глава государства «говорит много такого, чего сам, впоследствии, не исполняет».