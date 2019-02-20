Житель Верхней Салды «подарил» мошенникам 34 тыс. рублей

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Верхнесалдинец стал жертвой мошенников. Чтобы обмануть мужчину злоумышленникам не понадобились изощрённые способы и знания психологии – жертва сама назвала все данные, необходимые для снятия денежных средств.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда
На мобильный телефон мужчины поступил телефонный звонок от неизвестного с московским номером. Он представился сотрудником банка и сообщил, что банковская карта верхнесалдинца заблокирована службой безопасности из-за попытки похищения денег. Для разблокировки понадобились данные карты, а также пароли в СМС, которые приходили на телефон жертвы. После того, как телефонный разговор закончился, мужчина обнаружил пропажу 34 тыс. рублей.
11 февраля он обратился в дежурную часть. Интересным является тот факт, что пострадавший заявил, что знал о том, что сообщать сторонним лицам данные банковской карты нельзя, но вспомнил об этом только после того, как лишился денег, сообщает vSalde.ru.
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