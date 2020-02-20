400 обманутых дольщиков получат помощь от свердловского правительства

Работу с теми участниками долевого строительства, которые не получили вовремя свои квартиры, обсудили на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько.

Как рассказал руководитель регионального фонда защиты прав дольщиков Сергей Киселев, на сегодняшний день определены 13 объектов, с которыми в текущем году будет проводится работа. За квартиры в этих домах уже заплатили около 400 человек, однако жилье до сих пор не получили.