400 обманутых дольщиков получат помощь от свердловского правительства
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 году Свердловский фонд защиты прав дольщиков поможет 400 пострадавшим от недобросовестных застройщиков, сообщается на сайте правительства региона.
Работу с теми участниками долевого строительства, которые не получили вовремя свои квартиры, обсудили на заседании межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько.
Как рассказал руководитель регионального фонда защиты прав дольщиков Сергей Киселев, на сегодняшний день определены 13 объектов, с которыми в текущем году будет проводится работа. За квартиры в этих домах уже заплатили около 400 человек, однако жилье до сих пор не получили.
В первом полугодии 2020 года решится судьба семи долгостроев в Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Рефтинском, Екатеринбурге и Дегтярске. Эти дома либо продолжат достроивать, либо выплатят компенсацию дольщикам.
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