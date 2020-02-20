Адвокат стрелка из Тагила, обвиняемого в смерти ребенка, рассказал о ходе следствия
Адвокат тагильчанина Александра Борисова, обвиняемого в смерти 8-летнего мальчика от пулевого ранения, сообщил, что статью могут изменит на более легкую, пишет портал Е1.
Защитник Виталий Варехин отметил, что до сих пор не установлено из чьего ружья была выпущена пуля, попавшая ребенку в голову. В тот момент из пневматических винтовок стреляли три человека. Недавно следователи выезжали на место происшествия для восстановления картины преступления. Присутствовали все участники стрельбы, их опрашивали и показывали видео момента преступления.
Кроме того, в рамках следствия назначены дополнительные экспертизы.
Можно в одной экспертизе поставить по двадцать вопросов, можно в нескольких — по семь или меньше. Тогда будет большее число экспертов заниматься и все быстрее пройдет, сказал Варехин.
Адвокат полагает, что следствие дело не переквалифицирует, однако уже в суде статью могут изменить на более мягкую, если не будет доказано, что в мальчика выстрелил именно Борисов.
Напомним, инцидент произошел в Нижнем Тагиле 4 марта прошлого года. Школьник Егор получил пулевое ранение головы, ребенок впал в кому. 12 января 2020 года Егор умер. 15 января был арестован Борисов, его поместили в СИЗО до 15 марта.