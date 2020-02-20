Адвокат стрелка из Тагила, обвиняемого в смерти ребенка, рассказал о ходе следствия

Защитник Виталий Варехин отметил, что до сих пор не установлено из чьего ружья была выпущена пуля, попавшая ребенку в голову. В тот момент из пневматических винтовок стреляли три человека. Недавно следователи выезжали на место происшествия для восстановления картины преступления. Присутствовали все участники стрельбы, их опрашивали и показывали видео момента преступления.

Кроме того, в рамках следствия назначены дополнительные экспертизы.

Можно в одной экспертизе поставить по двадцать вопросов, можно в нескольких — по семь или меньше. Тогда будет большее число экспертов заниматься и все быстрее пройдет, сказал Варехин.

Адвокат полагает, что следствие дело не переквалифицирует, однако уже в суде статью могут изменить на более мягкую, если не будет доказано, что в мальчика выстрелил именно Борисов.