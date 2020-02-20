«Единая Россия» единогласно поддержала изменения в закон о материнском капитале

Об этом сообщает ER.ru. Так, ключевым автором этой инициативы является Владимир Путин. В соответствии с новыми принятыми изменениями действие программы продлено до конца 2026 года. Маткапитал в размере четыреста шестьдесят шесть тысяч получат семьи, где уже с первого января текущего года родился или был усыновлен первый ребенок. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит шестьсот шестнадцать тысяч рублей.

Помимо этого, правом на капитал будут обладать одинокие отцы, которые усыновили или взяли на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки снизится до 5 дней при существенном упрощении процесса.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий прокомментировал региональные инициативы в части выплат маткапитала. Так, с его слов, принятие Госдумой законопроекта о маткапитале на сто процентов отвечает логике послания президента РФ Федеральному Собранию.

В Свердловской области на протяжении длительного времени работает региональная программа, по которой производятся выплаты при рождении третьего ребенка. На первом в этом году заседании Законодательного собрания Свердловской области будет рассмотрен законопроект губернатора, который продлит выплаты областного маткапитала до 31 декабря 2026 года. Фракция «Единая Россия» в Заксобрании непременно выступит в поддержку этого законопроекта для синхронизации федеральных и региональных выплат.

Согласно статистическим данным, с 2012 года по 1 января 2020 года в Свердловской области выдан шестьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один сертификат на маткапитал областного характера. Только в 2019 году восемь тысяч триста двадцать восемь семей получили сертификаты на областной маткапитал. Размер выплаты индексируется каждый год. В текущем году он составляет сто сорок одну тысячу рублей, а при рождении женщиной одновременно троих и более детей — примерно двести двенадцать тысяч рублей.

Свыше 50% семей, которые получили областной маткапитал, потратили эти средства на приобретение или строительство жилья.

При этом «Единая Россия» намерена достичь сокращения по ипотечной ставке. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума генсовета.

Первый замруководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев указал на многозадачность этого закона, работающего в интересах семей. "Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить это решение, которого ждут граждане".

Координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева указала на то, что поправки подразумевают оптимизацию сбора документов для маткапитала. Семья, единоразово написав заявление с учетом всех особенностей, избежит обращения к нотариусу для того, чтобы заверить решение о направлении сертификата на приобретение жилья.