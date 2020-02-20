На проекты для тагильской молодежи в 2019 году было направлено 1,7 миллиона рублей

Среди молодежных проектов отметили спортивные соревнования, благотворительные акции, направленные на помощь детям с ОВЗ, тренинги личностного роста, организация коворкинг-центров, образовательные квесты. В Нижнем Тагиле прошел конкурс «Твоя инициатива». Лучшими проектами, принявшими в нем участие, назвали праздник «Посвящение в студенты», фест-квест «PRO Город» и «Волонтер НТ – 2019».

Праздник «Посвящение в студенты» собрал более 500 учащихся первых курсов образовательных учреждений на набережной города. Образовательный квест «PRO Город» направлен на знакомство с историей Нижнего Тагила.

Тагильчане, принявшие участие в проекте «Волонтер НТ-2019», в течение года оказывали помощь ветеранам, поздравили с Новым годом детей с ОВЗ, помогали во время проведения спортивных мероприятий. В общей сложности волонтеры приняли участие в 51 мероприятии, организованном на региональном и международном уровне.