Нижний Тагил выпустил фильм-заявку на звание Города трудовой доблести

Презентация началась с показа фильма «Трудовой подвиг Нижнего Тагила», который был создан сотрудниками тагильских музеев на основе документальной ленты «Город Н». Материал был изменён, дополнен и выпущен в виде 10-минутной ленты о предприятиях Нижнего Тагила, о их развитии и подвиге тружеников тыла.

Видео Видео: Администрация Нижнего Тагила

Фильм получился, с моей точки зрения. Наверное, во время войны было выпущено достаточно большое количество видов вооружений, но лицом победы стал танк Т-34. Поэтому символично, что мы сегодня презентуем нашу заявку именно на «Уралвагонзаводе»,говорит Владислав Пинаев.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев Фото: tagilcity.ru

Директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рассказала, что по поручению главы города фильм был создан в беспрецедентно короткие сроки: была составлена историческая справка, после чего она была направлена в Российскую академию наук. Справку сопровождали 7 приложений с фото, подтверждениями и документами.

Была проведена огромная работа, мы документально подтверждаем каждую строчку, каждый подвиг, каждую награду. Я думаю, что ни один город, который будет претендовать на это звание, не сможет представить такие убедительные доказательства своего подвига,говорит Эльвира Меркушева.

Директор нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева Фото: tagilcity.ru

Владислав Пинаев отметил, что закон о присвоении некоторым городам России почётного звания уже прошёл второе чтение, и как только пройдёт третье, заявка будет отправлена.

Евгений Лутохин и Владислав Пинаев Фото: tagilcity.ru

О том, как будет осуществляться процесс принятия решения о присвоении городу звания после подачи заявки рассказал присутствующим начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов. По его словам, после принятия закона в третьем чтении, его должен будет согласовать Совет Федерации, только тогда он поступит на подпись к президенту. Основным критерием для присвоения звания «Город трудовой доблести» будет экспертное заключение Российской академии наук. Также, по словам Храмцова, были приняты все возможные меры, чтобы оказаться в числе первых при подаче заявки.

Рассчитывается, что 1 марта законопроект вступит в силу. После чего глава города обратится в адрес губернатора с просьбой поддержать город для присвоения звания. Также городская дума обратится в Законодательное собрание Свердловской области. Тогда областные власти обратятся к президенту,заявил Храмцов.

Начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов Фото: tagilcity.ru

Спикер Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн также поддержал заявку от имени тагильских депутатов. Политик отметил, что часто на заседаниях мнения парламентариев различаются, однако в вопросе присвоения городу почётного звания все единогласно были «за».

Вопрос не раз поднимался на всех уровнях, а, как известно, вода камень точит. Нам удалось достучаться. Отказать нам никто не откажет, но не посчитать, что Тагил достоин, и должен в числе первых получить это звание — нельзя. Я думаю, что победа будет за нами, сказал Раудштейн.

Спикер Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн Фото: tagilcity.ru

Почётный гражданин города Михаил Аршанский заявил, что тема присвоения почётного звания возникла именно в Нижнем Тагиле. Также он отметил, что все Т-34, произведённые в России, были произведены по чертежам, которые отправляли из Нижнего Тагила.

50% всех Т-34 были произведены здесь. 30% всей броневой стали было также произведено у нас, тогда для этого пришлось разработать особую технологию. В это время были построены дополнительные печи. Всё это — тоже подвиг. Тогда это как-то здорово не ценилось. Только сегодня стало ясно, какой героический подвиг был совершён тагильчанами,пояснил Михаил Аршанский.

Почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский Фото: tagilcity.ru

Депутат законодательного собрания, председатель первичной профсоюзной организации «Уралвагонзавод» Евгений Лутохин поблагодарил всех причастных к созданию заявки.

Уважаемые ветераны, я думаю, вы гордитесь своими потомками. В очень короткие сроки команда тагильчан сделала эту заявку. Не зря мы сегодня в здании этого прекрасного музея. Сегодня работа сотрудников тагильских музеев очень важна. Не секрет ведь, как на западе пытаются переписывать итоги войны, ставить под сомнение подвиги ветеранов и тружеников тыла, заявил Лутохин.

Евгений Лутохин и Владислав Пинаев Фото: tagilcity.ru

В ответ депутату руководитель городского совета ветеранов Владимир Свистунов также выразил благодарность. Он отметил, что в городе сейчас осталось порядка 60 ветеранов и около 2000 тружеников тыла. По его словам, пенсионеры и ветераны поддерживают решение о присвоении городу почетного звания.

Большое спасибо. Я думаю, что этот фильм нужно размножить и показывать в каждой школе и на каждом предприятии. Также нужно будет составить план действий, чтобы все в городе знали, что мы боремся за это почётное звание, и поддержали, рассказал Владимир Свистунов.

Руководитель городского совета ветеранов Владимир Свистунов Фото: tagilcity.ru

Глава «Молодежной гвардии Единой России» Дмитрий Арды, выступая от лица молодёжи, предложил распространить фильм в социальных сетях. И пообещал, что отделение «Молодой гвардии» совместно с ветеранами в ближайшее время снимут ряд видеороликов о предприятиях Нижнего Тагила.

Нужно не просто сохранять историю, а сохранять преемственность поколений. Тагильчане должны знать своих героев в лицо, заявил Арды.

Глава «Молодежной гвардии Единой России» Дмитрий Арды Фото: tagilcity.ru

Председатель Молодёжной думы Данил Кабильский рассказал, что, являясь работником УКБТМ, он гордится, что прикасается к истории. От Молодёжной думы он предлагает провести конкурс эссе на тему «Нижний Тагил — Город трудовой доблести» среди учащихся образовательных учреждений.

Председатель Молодёжной думы Данил Кабильский Фото: tagilcity.ru

В завершении официальной части Владислав Пинаев вновь взял слово, чтобы ещё раз отметить, что Нижний Тагил достоин получить звание «Город трудовой доблести» одним из первых.

Такой концентрации предприятий различной промышленности, как у нас, нет ни где. Это настолько сильный потенциал и великолепные люди, что во все годы мы достойны этого звания. Наша основная обязанность перед теми кто не дожил, и кто ещё жив, сделать всё, чтобы город получил это звание, заявил мэр Нижнего Тагила.

Напомним, законопроектом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» предлагается присваивать звание городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Он был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. 16 января 2020-го за его принятие проголосовали 478 депутатов. В городе, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.