Нефтяники провели ежегодную ярмарку народных промыслов Севера
Сегодня, 11:00ОбществоФото: TagilCity.ru
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11 февраля в крупнейшем месторождении Усть-Тегусском, Уватского района прошла ярмарка народных промыслов малочисленных народов. Проводил мероприятие «РН-Уватнефтегаз» (НК «Роснефть»).
На ежегодной ярмарке нефтяники помогают жителям района реализовать среди вахтовиков свою традиционную продукцию: копченую и свежемороженую рыбу, строганину, лесные орехи, ягоды, а также изделия декоративно-прикладного творчества, одежду, украшения и обувь. В частности в этом году в ярмарке приняли участие 24 представителя народа ханты.
В рамках мероприятия прошло совещание руководства Уватского района с нефтедобывающим предприятием по вопросам жизни коренного населения. Как заявили представители «Роснефти», одна из главных социальных задач — сохранение традиций и улучшение быта коренных жителей Севера.
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