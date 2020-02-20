Нефтяники провели ежегодную ярмарку народных промыслов Севера

На ежегодной ярмарке нефтяники помогают жителям района реализовать среди вахтовиков свою традиционную продукцию: копченую и свежемороженую рыбу, строганину, лесные орехи, ягоды, а также изделия декоративно-прикладного творчества, одежду, украшения и обувь. В частности в этом году в ярмарке приняли участие 24 представителя народа ханты.