Скончался разработчик проекта реконструкции трамплинов «Аиста» в Нижнем Тагиле

С 2004 года Фрей работал в должности ректора ДЮСШ «Аист» и руководил спортивным комплексом. Под его руководством в 2005 году была осуществлена реконструкция трамплина К 90. Также в период с 2008 по 2009 годы при его участии был разработан проект реконструкции комплекса трамплинов «Аиста». Фрей работал тренером-преподавателем и являлся председателем Федерации спортивного ориентирования в Нижнем Тагиле.