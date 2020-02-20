Скончался разработчик проекта реконструкции трамплинов «Аиста» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:51ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на 60-м году жизни умер директор свердловской спортивной школы олимпийского резерва Евгений Фрей. Он длительное время боролся с болезнью, сообщают ЕАН.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 2004 года Фрей работал в должности ректора ДЮСШ «Аист» и руководил спортивным комплексом. Под его руководством в 2005 году была осуществлена реконструкция трамплина К 90. Также в период с 2008 по 2009 годы при его участии был разработан проект реконструкции комплекса трамплинов «Аиста». Фрей работал тренером-преподавателем и являлся председателем Федерации спортивного ориентирования в Нижнем Тагиле.
Прощание с Фреем пройдет в уральской столице 21 февраля в 11 часов в ДИВСе по адресу Олимпийская набережная, 3.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей