Тагильчане могут подать заявления для получения путевок в детские лагеря
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 20 по 25 февраля жители Нижнего Тагила могут подать заявления на зачисление детей в загородные лагеря на период весенних каникул, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявления можно подать через сайт госуслуг, через портал образовательных услуг Свердловской области или через МФЦ. Путевки выдадут родителям до 11 марта. Цена путевки составляет 7 159 рублей. Родитель оплачивает 20% от стоимости, что составляет 1 431 рубль.
В этом году на время каникул детей можно направить в «Уральский огонёк» или «Антоновский». Оба лагеря будут работать на протяжении восьми дней — с 21 по 28 марта. В «Уральском огоньке» отдохнут 124 ребенка, «Антоновский» примет 144 ребенка. Еще 50 путевок оплатит муниципалитет.
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