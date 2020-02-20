Тагильчане могут подать заявления для получения путевок в детские лагеря

Заявления можно подать через сайт госуслуг, через портал образовательных услуг Свердловской области или через МФЦ. Путевки выдадут родителям до 11 марта. Цена путевки составляет 7 159 рублей. Родитель оплачивает 20% от стоимости, что составляет 1 431 рубль.

В этом году на время каникул детей можно направить в «Уральский огонёк» или «Антоновский». Оба лагеря будут работать на протяжении восьми дней — с 21 по 28 марта. В «Уральском огоньке» отдохнут 124 ребенка, «Антоновский» примет 144 ребенка. Еще 50 путевок оплатит муниципалитет.