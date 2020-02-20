В Нижнем Тагиле сотрудницу ФСИН уволили за отдых за границей во время декрета

Сегодня, 20 февраля, в Екатеринбурге начались слушания по иску бывшего старшего оперуполномоченного оперативного отдела исправительной колонии № 6 (Нижний Тагил), майора в отставке Оксаны Кривешко к ГУФСИН по Свердловской области и ИК-6. Она требует, чтобы ей изменили дату и причину увольнения.

По словам Кривешко, она была уволена за поездки за границу во время декрета. Кроме того, руководством колонии был проигнорирован ее рапорт об увольнении в связи с достижением пенсионного возраста.

В ноябре 2020 года Оксана была на больничном. Когда она из него вышла, то ей сообщили, что в ее отношении начато две служебные проверки. Первая была инициирована 8 ноября. Поводом стал рапорт, поданный коллегой Кривешко, заведующей столовой для заключенных, старшего лейтенанта Ирины Тавловой, которая заявила, что ее муж работал в фитнес-центре без официального трудоустройства.

Муж Оксаны Денис подтвердил, что фактически проверку прокуратура проводила в отношении него. Мужчина занимается бизнесом в Нижнем Тагиле. Проверяющими была поднята информация по трудовым отношениям, а также финансовые операции в течение последних шести лет. В итоге супругов попросили отчитаться по 32 банковским картам.

Вторая проверка была начата 21 ноября. Проверяющих интересовало, на каком основании в 2015–2018 году Оксана выезжала за границу, имея по роду службы второй доступ секретности. Женщина утверждает, что поездки действительно были, но она писала рапорт, чтобы поставить в известность начальника колонии.

Она отмечает, что при отсутствии рапорта и разрешающей визы начальника, ей бы не был предоставлен загранпаспорт. Последний хранится в секретной части пенитенциарного учреждения.

27 ноября 2019 года Кривешко получила право на досрочную пенсию и написала рапорт об уходе по собственному желанию. В течение месяца ее должны были рассчитать и 27 декабря предоставить трудовую книжку.

Они каким-то образом подсуетились, и 30 декабря уволили меня по отрицательным мотивам, — рассказывает бывшая сотрудница ИК-6.

Она считает, что причиной такого увольнения стал межличностный конфликт, который у нее сложился с бывшим руководством ИК-6.

В пресс-службе ГУФСИН заявили, что сотрудница уволена в связи с утратой доверия, так как при наличии допуска к секретным сведениям она отправлялась в отпуск за границу без уведомления работодателя и предоставила неверные сведения о своих доходах и супруга.