В тагильском ДК «Космос» установят пожарную сигнализацию за 1,9 миллиона рублей
Сегодня, 15:41ОбществоФото: Официальный сайт ХЗ "Планта"
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В Нижнем Тагиле во дворце культуры «Космос» переоснастят пожарную сигнализацию за 1,9 миллиона рублей. Закупка была размещена 12 февраля, а на данный момент ведётся работа комиссии. Срок выполнения работ составляет 40 дней со дня заключения контракта. Заказчиком является АО «РТ-Пожарная безопасность».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Согласно смете, на демонтаж старого оборудования планируется потратить порядка полумиллиона рублей, около 1 миллиона на покупку и установку нового, а также около 150 тысяч на пусконаладочные работы. Ещё около 120 тысяч будет потрачено на кабеля. Остальную сумму составляет НДС включая понижающий коэффициент.
Напомним, ДК «Космос» находится в ведомости АО «Химический завод «Планта».
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