В тагильском ДК «Космос» установят пожарную сигнализацию за 1,9 миллиона рублей

Согласно смете, на демонтаж старого оборудования планируется потратить порядка полумиллиона рублей, около 1 миллиона на покупку и установку нового, а также около 150 тысяч на пусконаладочные работы. Ещё около 120 тысяч будет потрачено на кабеля. Остальную сумму составляет НДС включая понижающий коэффициент.