В «Титановой долине» прокомментировали уголовное дело Артемия Кызласова

В «Титановой долине» отметили, что работа всех подразделений ОЭЗ идет в штатном режиме. Обязанности Кызласова исполняет первый заместитель гендиректора Андрей Антипов. В пресс-службе добавили, что коллектив надеется на юристов, что они смогут предоставить «неоспоримые доказательства невиновности генерального директора».

Напомним, Кызласов был задержан в Екатеринбурге 17 февраля при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. 18 февраля ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Вчера решался вопрос о мере пресечения на период следствия, суд постановил оставить Кызласова в СИЗО на два месяца.