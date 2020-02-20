В «Титановой долине» прокомментировали уголовное дело Артемия Кызласова
Сегодня, 13:48ОбществоФото: Титановая долина
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В особой экономической зоне «Титановая долина» прокомментировали арест по уголовному делу гендиректора Артемия Кызласова, пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу компании.
В «Титановой долине» отметили, что работа всех подразделений ОЭЗ идет в штатном режиме. Обязанности Кызласова исполняет первый заместитель гендиректора Андрей Антипов. В пресс-службе добавили, что коллектив надеется на юристов, что они смогут предоставить «неоспоримые доказательства невиновности генерального директора».
Напомним, Кызласов был задержан в Екатеринбурге 17 февраля при получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей. 18 февраля ему предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Вчера решался вопрос о мере пресечения на период следствия, суд постановил оставить Кызласова в СИЗО на два месяца.
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