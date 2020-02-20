Заключенный в тагильской колонии экс-депутат из Омска попросил о смягчении наказания
Сегодня, 16:42ОбществоФото: "Город55"
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Хабулда Шушубаев, который является экс-депутататом Законодательного собрания Омской области, попросил суд заменить ему неотбытый срок в тагильской колонии № 13 более мягким наказанием, пишет «Город55».
Сюжеты: Нижний Тагил
Бывший депутат осужден в 2018 году за растрату денежных средств более 300 дольщиков. Согласно материалам дела, в 2008–2013 годах Шушубаев был главой компании «РоКАС» и привлекал жителей Омска для долевого строительства в микрорайоне «Ясная поляна».
50 миллионов рублей из собранных средств Шушубаев потратил на собственные нужны, которые не были связаны со строительством. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года и штраф в размере 900 тысяч рублей.
Из назначенного тюремного строка экс-депутат отбыл один год и семь месяцев и теперь просит суд заменить колонию более мягким наказанием. В случае удовлетворения иска Шушубаева могут перевести в колонию-поселения или назначить ограничение свободы.
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