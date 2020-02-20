Заключенный в тагильской колонии экс-депутат из Омска попросил о смягчении наказания

Бывший депутат осужден в 2018 году за растрату денежных средств более 300 дольщиков. Согласно материалам дела, в 2008–2013 годах Шушубаев был главой компании «РоКАС» и привлекал жителей Омска для долевого строительства в микрорайоне «Ясная поляна».

50 миллионов рублей из собранных средств Шушубаев потратил на собственные нужны, которые не были связаны со строительством. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре с половиной года и штраф в размере 900 тысяч рублей.