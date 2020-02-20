Здравоохранение и экология: Общественная палата Нижнего Тагила подвела итоги работы
В мэрии Нижнего Тагила состоялось последнее заседание Общественной палаты второго созыва, где были подведены итоги работы за два года, сообщает пресс-служба администрации города.
Глава города Владислав Пинаев, который также присутствовал на мероприятии, поблагодарил общественников за помощь в реализации проектов по благоустройству, ремонту дорог и строительству соцобъектов. В частности Общественная палата участвовала в подготовке заявки на получение звания «Города трудовой Доблести», продвигала идею возведения моста через тагильский пруд и реконструкции заводоуправления Демидовых.
Председатель организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова отметила, что за прошедшее время общественные объединения инициировали инклюзивные фестивали, экологические мероприятия, спортивные праздники и многое другое.
Кроме того, была отмечена роль общественников в вопросах здравоохранения. По инициативе Общественной палаты в январе на ГГМ заработала подстанция скорой помощи, что сократило время прибытия медиков к пациентам в этом районе.