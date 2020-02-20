Здравоохранение и экология: Общественная палата Нижнего Тагила подвела итоги работы

Глава города Владислав Пинаев, который также присутствовал на мероприятии, поблагодарил общественников за помощь в реализации проектов по благоустройству, ремонту дорог и строительству соцобъектов. В частности Общественная палата участвовала в подготовке заявки на получение звания «Города трудовой Доблести», продвигала идею возведения моста через тагильский пруд и реконструкции заводоуправления Демидовых.

Председатель организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова отметила, что за прошедшее время общественные объединения инициировали инклюзивные фестивали, экологические мероприятия, спортивные праздники и многое другое.