Жителям Нижнего Тагила предлагают передать документы периода ВОВ в городской архив

Жителям города предлагают передать на хранение в архив имеющиеся у них письма, документы, награды и фотографии участников военных действий и тружеников тыла за период 1941–1945 гг.

Все документы в дальнейшем будут использоваться на выставках и в публикациях. Кроме того, их представят на официальном сайте архива с указанием имени дарителя.