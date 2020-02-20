Жителям Нижнего Тагила предлагают передать документы периода ВОВ в городской архив
Сегодня, 16:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Нижнетагильский городской исторический архив объявил об акции по сбору документов за период Великой Отечественной войны, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Жителям города предлагают передать на хранение в архив имеющиеся у них письма, документы, награды и фотографии участников военных действий и тружеников тыла за период 1941–1945 гг.
Все документы в дальнейшем будут использоваться на выставках и в публикациях. Кроме того, их представят на официальном сайте архива с указанием имени дарителя.
Всю необходимую информацию можно получить в городском архиве по адресу: проспект Ленина, 1 и по телефонам: 42-25-97, 48-97-95, 25-75-64.
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