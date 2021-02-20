Арестованный экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов пожаловался в ЕСПЧ

Тиунов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Он просит незамедлительно оказать ему медицинскую помощь, а также организовать наблюдение кардиолога на время отбытия наказания.
В ответ на жалобу ЕСПЧ потребовал от правительства РФ отчет о состоянии здоровья и условиях содержания общественника. Ответы должны быть предоставлены в суд до 25 февраля.
1 февраля Тиунова арестовали на 30 суток за участие в несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. В этот день он должен был представить в мэрии Екатеринбурга программу по развитию города. Сам Тиунов утверждает, что находился на акции протеста, чтобы снимать правонарушения со стороны полиции.
Затем активист в знак протеста против решения суда объявил сухую голодовку. Через несколько дней его состояние здоровья ухудшилось, 6 февраля его увезли в больницу. Там ему вели глюкозу и назначили принудительное диетическое питание, а затем отправили обратно в спецприемник. Но там Тиунову не смогли обеспечить лечебную диету, тогда он вновь отказался от еды, сообщила «Новой газете» адвокат Ирина Ручко.
Напомним, Тиунов стал четвертым из подавших заявку на конкурс по определению мэра Екатеринбурга. Он призывал горожан массово участвовать в конкурсе.