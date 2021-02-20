Арестованный экс-кандидат в мэры Екатеринбурга Сергей Тиунов пожаловался в ЕСПЧ

Затем активист в знак протеста против решения суда объявил сухую голодовку. Через несколько дней его состояние здоровья ухудшилось, 6 февраля его увезли в больницу. Там ему вели глюкозу и назначили принудительное диетическое питание, а затем отправили обратно в спецприемник. Но там Тиунову не смогли обеспечить лечебную диету, тогда он вновь отказался от еды, сообщила «Новой газете» адвокат Ирина Ручко.