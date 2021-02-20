Автоугонщик элитных машин из Екатеринбурга обвинен в клевете на следователей

Потерпевший Валерий Горин, у которого Щербаков угнал Land Cruiser, подал на него заявление в полицию за клевету на себя и следователей. Судья приобщил документ к делу, пишет Е1.
Горин считает, что угонщик знал, что судебный процесс освещают СМИ и понимал, что его заявление будет растиражировано.
Оклеветал, обвинив в совершенном должностном преступлении следственные органы, в целях оказания давления на меня и других потерпевших, а также суд, написал в заявлении потерпевший.
Сейчас по этому заявлению проводится проверка и решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.
Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге был задержан угонщик элитных автомобилей. Он был схвачен в гараже, куда загонял машины, а после сбывал.