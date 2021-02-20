Автоугонщик элитных машин из Екатеринбурга обвинен в клевете на следователей

Автоугонщик элитных машин из Екатеринбурга обвинен в клевете на следователей

Сегодня, 10:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Автоугонщик Андрей Щербаков из Екатеринбурга получил иск за клевету. Ранее он заявил, что его дело сфабриковали.

Потерпевший Валерий Горин, у которого Щербаков угнал Land Cruiser, подал на него заявление в полицию за клевету на себя и следователей. Судья приобщил документ к делу, пишет Е1.

Горин считает, что угонщик знал, что судебный процесс освещают СМИ и понимал, что его заявление будет растиражировано.

Оклеветал, обвинив в совершенном должностном преступлении следственные органы, в целях оказания давления на меня и других потерпевших, а также суд, написал в заявлении потерпевший.

Сейчас по этому заявлению проводится проверка и решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.

Напомним, в сентябре 2020 года в Екатеринбурге был задержан угонщик элитных автомобилей. Он был схвачен в гараже, куда загонял машины, а после сбывал.

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Екатеринбург
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