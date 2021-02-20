Двое сотрудников «Дома Окуджавы» Нижнего Тагила получили премию губернатора

Двое сотрудников «Дома Окуджавы» Нижнего Тагила получили премию губернатора

Сегодня, 16:53ОбществоФото: пресс-служба Центральной городской библиотеки
Сотрудники «Дома Окуджавы» Нижнего Тагила удостоились премии губернатора Свердловской области за вклад в историю, литературу и искусство. На премию выдвинули модель библиотеки, которая объединена с галереей и музеем.

В создании модели приняли участие заведующая культурным центром «Дома Окуджавы» Ирина Глошина, а также куратор галереи современного искусства Евгений Комухин, пишет ИА «Все новости».

В 2014 году в Нижнем Тагиле был организован праздник «Возьмемся за руки, друзья…», который был посвящён памяти Окуджавы. В этом же году возникла идея создать Центр культуры.

На данный момент в «Доме Окуджавы» проходит больше 30 выставок в год, на которых представляются работы фотографов и художников. Данные мероприятия посещают до двух тысяч человек.

Напомним, в 2021 году в «Доме Окуджавы» Нижнего Тагила проведут капитальный ремонт. Он обойдётся в 17,5 миллиона рублей.

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