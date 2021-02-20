ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального

ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального

Сегодня, 13:39ОбществоФото: личная страница Алексея Навального в Instagram
Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Навального, которому заменили условный срок на реальный по делу о хищении у «Ив Роше».

Заставив ЕСПЧ вынести такое решение, западные политики «унизили» суд, считает адвокат Дмитрий Аграновский.

Очень плохо, что все-таки удалось политикам вот так унизить Европейский суд, заставить его решать сиюминутные текущие проблемы,рассказал Аграновский Российскому агентству правовой и судебной информации.

Он считает, что это решение обострить отношения между Россией, ЕСПЧ и ЕС. Кроме того, оно повредит тысячам гражданам страны, которые ждут решения Европейского суда. Аграновский говорит, что из-за Навального Россия может выйти из-под юрисдикции Европейского суда, таким образом тысячи жалоб останутся без рассмотрения.

Также адвокат уверен, что решение не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер, так как жизни и здоровью Навального ничего не угрожает. Это правило применяется при запрете на экстрадицию, когда человеку угрожает опасность для жизни. Аграновский пояснил, что судьи ЕСПЧ применяют это правило осторожно и редко.

По мнению адвоката, не все страны готовы были поддержать решение в отношении Навального.

Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США, сказал он.

В Министерстве юстиции РФ заявили, что Россия не сможет освободить Навального по требованию ЕС. В ведомстве назвали это «необоснованным и грубым» вмешательством в работу судебной системы государства.

Жители Свердловской области нередко обращаются в ЕСПЧ.

Например, уроженка Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь и сменила пол, пожаловалась в ЕСПЧ из-за отнятых органами опеки детей. Двух приемных мальчиков у нее забрали в 2017 году, после того, как она сделала операцию по уменьшению груди.

Также в сентябре 2020 года подал жалобу в ЕСПЧ на административный арест за оскорбление власти в соцсетях уральский политолог Федор Крашенинников. Он отсидел семь суток за комментарий о том, что суд разрешит президенту России Владимиру Путину править вечно.

Кроме того, журналист Юрий Басок подал иск в Европейский суд по правам человека и отсудил у России девять тысяч евро. В 2009 году бывший начальник ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин избил его, когда Басок пытался снять факт нарушения ПДД полицейским на камеру.

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