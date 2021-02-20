ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Алексея Навального

Также адвокат уверен, что решение не соответствует правилу 39 регламента о применении обеспечительных мер, так как жизни и здоровью Навального ничего не угрожает. Это правило применяется при запрете на экстрадицию, когда человеку угрожает опасность для жизни. Аграновский пояснил, что судьи ЕСПЧ применяют это правило осторожно и редко.