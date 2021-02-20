Никому не нужны. Почему здания ПТУ № 100 в Нижнем Тагиле оказались заброшенными?

Машиностроительное училище № 100 прекратило свое существование 10 лет назад. В нем тагильская молодежь обучалась на рабочие профессии — электрики, станочники, крановщики, операторы станков с ЧПУ, операторы ЭВМ, чтобы потом идти работать в цеха «Уралвагонзавода». Но десять лет назад в России прошла реформа, согласно которой понятие «ПТУ» было упразднено, и все училища переформировывались в колледжи и техникумы.
У нас началась оптимизация. 14, 100 и 89 училища объединились в Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса на базе 89 училища,сообщила TagilCity.ru бывший заместитель по воспитательной работе Ольга Бердник, проработавшая в училище 15 лет.
После этого три здания на Восточном шоссе, принадлежавшие ПТУ, остались бесхозными. В одном из них были производственные мастерские, где ученики проходили практику, в другом — столовая, спортзал, актовый зал, библиотека. И третье здание — это главный корпус с учебными классами и кабинетами администрации.
По своей планировке училище было очень хорошим. Пищеблок отдельно, мастерские отдельно, но все они были соединены подземным переходом. Очень жалко эти здания. Мы пытались их сохранить в свое время, но не получилось,рассказала Ольга Бердник.
Вот как выглядят помещения бывшего училища сейчас. Два корпуса заброшены полностью, а главный пока находится под охраной, поэтому вандалы его не трогают.
В спортзале выбиты окна, частично отсутствуют перекрытия крыши, разрушены стены. На полу видны следы от костров. По видимому, здесь нередко бывают асоциальные личности.
В помещении столовой также стоит полная разруха, осыпается кафельная плитка. Стены в коридорах исписаны вандалами.
В корпусе с мастерскими вандалы разломали даже те проемы дверей, которые были заложены шлакоблоком. Крыши протекают по стыкам, окна выбиты, сквозь них в помещение попадают снег и дождь. В некоторых местах между несущими конструкциями и перегородками видны щели размером с ладонь. На полу валяются старые учебные плакаты, напоминающие о профессиях, которые здесь получали.
Помимо аварийного состояния опасность заброшенных зданий училища еще и в том, что там собираются бомжи, наркоманы, а также орудуют мародеры в поисках предметов, которые можно сдать в металлолом. Жителей ближайших домов такое соседство совсем не радует.
Заброшки всегда привлекают подростков, но там здания уже начинают разваливаться. Не дай бог, кто-нибудь травмируется. Плюсом всякие подозрительные личности собираются. Хоть здания и стоят на окраине, они все равно представляют опасность, охраны там толком нет,поделился мнением житель дома № 5 на улице Свердлова.
Однако в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» изданию сообщили, что по поводу краж в здании или нахождении там асоциальных личностей сообщений в полицию не поступало.
Сообщение в полицию было только летом прошлого года о том, что неизвестные подростки бросали камни. Работали инспекторы ПДН, оказались разбиты стекла. Собственник помещения находится в Екатеринбурге, с заявлением в ОВД не обращался. Другой информации не поступало,рассказали в полиции.
Кому же сейчас принадлежат здания и какова их дальнейшая судьба? Как пояснили TagilCity.ru в Департаменте информполитики губернатора Свердловской области, в 2015 году объекты недвижимости на Восточном шоссе были переданы в оперативное управление Свердловскому областному медицинскому колледжу. В 2016 году в главном корпусе на первом этаже был проведен ремонт, и оно использовалось нижнетагильским филиалом колледжа.
Сегодня оно не эксплуатируется. Прорабатываются различные варианты — от передачи зданий исполнительным органам государственной власти или муниципалитету до аренды коммерческими структурами. В настоящее время вопрос не решен,сообщили в ДИПе.
За годы своей работы училище выпустило не одну тысячу технических специалистов. Однако со временем престиж рабочих профессий среди молодежи стал падать, количество студентов уменьшаться. Да и предприятия стали сокращать количество рабочих мест. Все это и привело к так называемой оптимизации. А после передачи области огромные здания училища остались никому не нужны, и, скорее всего, все закончится их полным разрушением или сносом.