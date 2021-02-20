Никому не нужны. Почему здания ПТУ № 100 в Нижнем Тагиле оказались заброшенными?

Машиностроительное училище № 100 прекратило свое существование 10 лет назад. В нем тагильская молодежь обучалась на рабочие профессии — электрики, станочники, крановщики, операторы станков с ЧПУ, операторы ЭВМ, чтобы потом идти работать в цеха «Уралвагонзавода». Но десять лет назад в России прошла реформа, согласно которой понятие «ПТУ» было упразднено, и все училища переформировывались в колледжи и техникумы.