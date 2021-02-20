Почему студенческие отряды Нижнего Тагила испытывают трудности? Мнение специалистов

Конечно, студенческие отряды — это уже не так интересно, как двадцать-тридцать лет назад, но все-таки многие участники почерпнули оттуда много полезного, поэтому сейчас в Нижнем Тагиле не говорят о том, что необходимость в молодежном движении пропала. Кто-то находит в отряде любовь, друзей и даже свое призвание: вспомните, даже шоу «Уральские пельмени» начиналось со знакомства ребят в студенческом строительном отряде.