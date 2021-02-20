Почему студенческие отряды Нижнего Тагила испытывают трудности? Мнение специалистов

Первые студенческие отряды в Нижнем Тагиле зародились в 1957 году. Добровольное объединение базировалось в Нижнетагильском педагогическом институте. Массовое распространение молодежное движение приобрело с 1966 года. Но в 90-е годы большинство студенческих отрядов распалось.
В нашей области смогли пережить кризис, и в нашем городе примером такого отряда является студенческий строительный отряд «Родник». Штаб отряда является структурным подразделением молодежной общественной организации Свердловской области, рассказала заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.
Штаб студенческих отрядов Нижнего Тагила действует уже более двадцати лет. В настоящее время он объединяет шесть отрядов: три строительных, два педагогических и один проводников. Четыре студенческих отряда значатся за Нижнетагильским государственным социально-педагогическим институтом (филиал РГППУ): ССО «Родник», СПО «Веста», СПО «ИмпериО», СОП «Бригантина», два — за Нижнетагильским технологическим институтом (филиал УрФУ): ССО «Русичи», ССО «Улыбка». Общая численность молодежного объединения на сегодня составляет 179 человек.
Участники молодежного объединения в течение всего года ведут активную работу и организовывают различные мероприятия для вузов и города. Как рассказала Анна Афонасьева, основной целью деятельности студенческих отрядов является создание временной занятости студентов.
Конечно, кто-то вступает туда, чтобы заработать первые деньги, кто-то хочет заявить о себе, развить свои умения и навыки, а кто-то провести незабываемо студенческие годы, подчеркнула Анна Афонасьева.
Известное с советского времени молодежное объединение в настоящий момент испытывает затруднения.
Ряды студенческих отрядов в настоящее время пополняются не так охотно. Низкая заинтересованность связана со сменой формата взаимоотношений, переходом с социалистического строя на капиталистический, как считает Светлана Макаренко. По ее словам, молодежь сейчас изменилась: поменялась жизнь, приоритеты, цели, ориентиры ребят, и работать за идею чаще всего никто не соглашается.
У нас сейчас молодежь в основном рассуждает каким образом? Я что-то сделаю, если я за это что-то получу. Вариантов «я сделаю просто так» не так уж и много, заметила заместитель начальника отдела по социально воспитательной работе НТИ (филиал УрФУ) Светлана Макаренко.
Студентка и командир отряда Татьяна Тупицына отметила, что работы сегодня много во всех городах России, поэтому студенты могут легко устроиться официантом или продавцом и работать за приемлемые деньга, успевая при этом учиться.
Сейчас студенты не так охотно «ведутся» на романтику студенческих отрядов, потому что мы все-таки не ради денег, а для души. Поэтому привлечь студентов порой бывает очень сложно, сказала TagilCity.ru командир СОП «Бригантина» Татьяна Тупицына.
Причиной низкой заинтересованности в приобщении молодежи к студенческим отрядам стали также ограничения из-за новой коронавирусной инфекции в 2020 году.
Была и остается глобальная проблема — люди уходят. Из-за закрытия института мероприятия переносились, поэтому заинтересованность в отрядном движении снизилась, рассказала экс-командир ССО «Улыбка» — Анна Макаровец.
Следствием низкой заинтересованности является следующее за этим падение численности отрядов.
Несмотря на то, что в начале года в студенческие отряды вступает большое количество студентов, к завершению года численность отрядников сокращается практически наполовину. Как отметила командир штаба Виктория Юнусова, в каждом отряде в конце года остается по пятнадцать-двадцать человек, а всего на целину отправляются около сотни человек.
Причиной падения численности может быть нехватка времени, когда студенты не могут совмещать учебу и отряд, либо у некоторых к занятиям в вузе добавляется еще и работа. Второй причиной Виктория назвала понимание студентами того, что отрядная жизнь им неинтересна. Иногда ребята не могут выехать на целину по семейным обстоятельствам.
Из отряда проводников люди уходят из-за того, что нужны большие суммы на обучение. Купить форму — это порядка пятнадцати тысяч уходит, чтобы просто выехать на целину, заметила еще одну причину комиссар штаба студенческих отрядов города Нижний Тагил Ксения Комягина.
На падение численности также влияют сложности с трудоустройством отрядников.
Командир отряда проводников «Бригантина» Татьяна Тупицина рассказала, что у первокурсников возникают трудности с документами перед целиной, а также с медкомиссией. Студенты теряются при виде солидного списка документов, которые нужно собрать перед выездом.
По причине перехода образовательной деятельности в связи с эпидемиологической ситуацией в режим онлайн, как пояснили TagilCity.ru, некоторые отряды отправились работать не по профилю деятельности.
Строительный отряд работал на сборе урожая в Краснодарском крае, а педагогический отряд выехал на юг России для работы в двух отелях города Сочи, сообщила Виктория Юнусова.
Трудности возникают в том, что не все работодатели готовы обеспечивать занятость студентов. По словам Анастасии Кругловой, комиссара строительного отряда «Родник», для женских отрядов профиля строителей в нынешнее время достаточно сложно найти работу, что порой затормаживает весь процесс. Комиссар городского штаба студенческих отрядов Ксения Комягина уточнила, что девочки из строительных отрядов не могут себе найти место, потому что везде очень тяжелая работа, и из-за этого они заболевают.
Они малярами работают, штукатурами — вот это они могут делать. А их чаще всего заставляют на высоте что-то делать, и им сложновато это, пояснила Ксения Комягина.
Как сказала Светлана Макаренко, если раньше областной штаб активно помогал с подбором места работы, то сейчас все скинуто на городской штаб и самих отрядников. По ее словам, до этого была более комплексная помощь от области, но изменения связаны с переменами в общественной структуре.
Проблемы с трудоустройством подкрепляются недостаточным финансированием городского штаба студенческих отрядов.
Студенты признаются, что сталкиваются с нехваткой денежных средств. Как говорят отрядники, финансирования как такового у них нет.
Обычно мы выписываем материальную помощь раз в полгода и меньшую половину отдаем отряду. Во многих отрядах присутствует практика сбора денег помесячно фиксированной суммой, рассказала Анна Макаровец из ССО «Улыбка».
Имеющихся средств недостаточно для полноценного функционирования. Деньги нужны для поднятия уровня мероприятий, как сообщила Виктория Юнусова. Студентам хотелось бы приобрести, например, оборудование для веревочного курса, пригласить спикеров-профессионалов для учебы, закупить различную печатную продукцию, как грамоты, блокноты, подарки для победителей конкурсов.
Помимо недостаточного финансирования, у объединения студенческих отрядов двух вузов нет собственного штаба.
У городского штаба студенческих отрядов отсутствует свое помещение. В настоящее время отрядники временно размещаются на базе пединститута. Но даже если бы они решили пользоваться штабом пединститута постоянно, им потребовалось бы согласование с ректором вуза, который работает в головном учебном заведении в Екатеринбурге.
В тоже время данное помещение представляется студентам не совсем подходящим для проведения массовых мероприятий объединений двух вузов.
Удобнее было бы если бы штаб базировался в городе, чтобы не было таких проблем, потому что он из двух разных институтов. А смысл нам создавать два разных штаба? поделилась Ксения Комягина.
Начальник управления воспитательной работы НТГСПИ Наталия Перминова сказала TagilCity.ru, что проблемой видит отсутствие одного куратора у городского штаба СО. По ее мнению, раз за объединением следят два человека из разных вузов, наблюдается двоевластие и возникает путаница.
По заявлению комиссара СПО «ИмпериО» Арины Догадиной, отрицательной стороной отрядного движения является недостаток свободного времени. В то же время девушка утверждает, что если человек любит яркую, разностороннюю и насыщенную жизнь и умеет правильно планировать и распределять своё время, то и этот недостаток уходит на задний план.
Состоящие в отрядах студенты за время целины набираются опыта работы в педагогической, строительной, транспортной сферах. Так, боец ССО «Русичи» Владимир Баранов занимается различными ремонтами.
У нас существует такое понятие, как социальные объекты, на которые мы выезжаем в подготовительный период и помогаем различным людям с той или иной проблемой, которую им необходимо решить в плане ремонта, рассказал молодой человек.
Арина Догадина учится взаимодействовать с подрастающим поколением и уже несколько сезонов трудится в детском оздоровительном лагере.
Мы уже более семи лет выезжаем работать в лагерь «Уральский огонёк», с которым состоим в очень крепких дружеских отношениях, поделилась девушка.
Татьяна Тупицина знает, что работой на железнодорожном транспорте она будет обеспечена.
Мы легко находим себе работу на лето, так как рабочим местом нас обеспечивает организация Областной студенческий транспортный отряд «Экспресс», сказала командир отряда «Бригантина» Татьяна Тупицина.
Директор школы № 61 Лариса Гизенко заинтересовалась деятельностью студенческих отрядов и пригласила ребят к сотрудничеству. Студенты с начала учебного года будут общаться со старшеклассниками — проводить им мастер-классы.
Такие встречи, может быть, каким-то детям помогут определиться с выбором своего направления получения дальнейшего образования. Вообще студенческая среда она очень позитивная, энергичная, и мне кажется, что такой опыт был бы очень полезен, поделилась Лариса Гузенко.
Студенты вдохновлены отрядной жизнью и с удовольствием отзываются о движении.
Для Анастасии Кругловой отряд — это большая дружная семья, которая состоит из многих поколений и имеет свои традиции и тайные истории.
Анна Макаровец видит преимущество отряда в том, что там постоянно находишься в центре событий, узнаешь что-то новое, а также заводишь много новых и полезных знакомств.
Для Татьяны Тупициной самое главное преимущество отрядной жизни — это путешествия.
Ездить на поезде по всей России и при этом зарабатывать деньги — это ли не работа мечты?поделилась девушка.
Самое главное преимущество отряда для Арины Догадиной — это наличие романтики: песен под гитару, ночных приключений, посиделок у костра.
Ксения Комягина сказала TagilCity.ru, что видит плюсы участия в молодежном объединении в саморазвитии.
Ты просто летом занят, не ходишь по дворам различным, не пьешь, не куришь. Находишь то, что тебе интересно, отметила Ксения.
Через школу студенческих отрядов прошли многие известные люди. Так, в молодежном движении были члены команды КВН «Уральские пельмени». Все первые участники коллектива вышли из стройотрядов Уральского политехнического института.
Конечно, студенческие отряды — это уже не так интересно, как двадцать-тридцать лет назад, но все-таки многие участники почерпнули оттуда много полезного, поэтому сейчас в Нижнем Тагиле не говорят о том, что необходимость в молодежном движении пропала. Кто-то находит в отряде любовь, друзей и даже свое призвание: вспомните, даже шоу «Уральские пельмени» начиналось со знакомства ребят в студенческом строительном отряде.