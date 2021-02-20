Полиция заплатит екатеринбурженке за незаконное задержание на пикете

Активистка Екатерина Сурсякова из Екатеринбурга добилась компенсации от полиции за незаконное задержание во время одиночного пикета в поддержку жителей Хабаровска.

Суд постановил выплатить ей 12,7 тысячи рублей. В эту сумму входит пять тысяч в качестве компенсации морального вреда и 7,7 тысячи рублей на судебные издержки, пишет Е1. Прошлым летом Екатерина вышла на Октябрьскую площадь с плакатом, на котором было написано «Твари мы дрожащие или право имеем?». Полицейские задержали ее и составили протокол за нарушение условий проведения митингов. Этот случай стал первым в Екатеринбурге, когда было вынесено оправдательное решение. Изначально активистка требовала взыскать с полиции 100 тысяч рублей, но суд суд уменьшил сумму. По словам адвоката женщины, он будет обжаловать решение суда, для того, чтобы добиться полной компенсации. Напомним, 79-летняя пенсионерка из Екатеринбурга получила штраф в размере одной тысячи рублей из-за одиночного пикета. Ей назначили наказание за нарушение режима самоизоляции. «Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

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