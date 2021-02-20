Пункт полиции появился в нижнетагильском парке «Народный»

Пункт полиции открыли на территории парка Нижнего Тагила «Народный». Теперь сотрудники правоохранительных органов смогут согреться в зимнее время, а также комфортно провести беседы с гражданами и правонарушителями.

На данный момент продолжается работа взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с жителями Нижнего Тагила, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Командир роты № 2 патрульно-постовой службы лейтенант полиции Вячеслав Вторушин, а также временно исполняющий обязанности начальника отдела охраны общественного порядка подполковник полиции Иван Колесников приняли в эксплуатацию новый пункт полиции, где будут находиться их подчинённые. В пункте полиции парка Нижнего Тагила «Народный» установлен обогреватель, имеются стулья и рабочий стол, а также проведено освещение. Напомним, в октябре 2020 года Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по ремонту подпорной стенки здания отдела полиции №16. Начальная сумма контракта составила 1,5 миллиона рублей. В Тагиле ремонт подпорной стенки здания отдела полиции обойдется в 1,5 млн рублей

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