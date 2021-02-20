Укол за 160 миллионов и высадка бойцов спецназа. Итоги дня в Свердловской области

Укол средства «Золгенсма» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину из Екатеринбурга, у которого была диагностирована спинально-мышечная атрофия. По словам отца мальчика, все прошло так, как планировалось. Замороженный препарат был доставлен в контейнере с GPS-трекером. На сегодняшний день данное средство является самым дорогим медицинским лекарством в мире. Перед тем, как ввести дозу, ее нужно было разморозить. Сейчас за состоянием мальчика наблюдают специалисты.