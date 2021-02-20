Укол за 160 миллионов и высадка бойцов спецназа. Итоги дня в Свердловской области

Укол средства «Золгенсма» за 160 миллионов рублей сделали Мише Бахтину из Екатеринбурга, у которого была диагностирована спинально-мышечная атрофия. По словам отца мальчика, все прошло так, как планировалось. Замороженный препарат был доставлен в контейнере с GPS-трекером. На сегодняшний день данное средство является самым дорогим медицинским лекарством в мире. Перед тем, как ввести дозу, ее нужно было разморозить. Сейчас за состоянием мальчика наблюдают специалисты.
В Нижнем Тагиле десант бойцов спецназа провел учения по высадке из вертолета. Десантирование выполнялось без использования парашютов, но с применением альпинистского снаряжения и специальных устройств. Несмотря на непростые метеорологические условия и морозы учения прошли успешно.
Десять лет назад в Нижнем Тагиле закрыли машиностроительное училище № 100. Это привело к тому, что на сегодняшний день три здания на Восточном шоссе, которые являются собственностью учебного заведения, стоят пустующими. В Департаменте информполитики губернатора Свердловской области редакции TagilCity.ru рассказали, что в 2015 году объекты были переданы в оперативное управление областному медицинскому колледжу. Отмечается, что сейчас рассматриваются различные варианты, включая передачу зданий исполнительным органам государственной власти, но на данный момент вопрос не решен.
Центральный зоопарк Екатеринбурга может быть перевезен в Сысерть. Предполагается, что новая территория зоопарка будет расположена около поселка Патруши, который находится на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте. Данное расположение позволит расширить круг посетителей, поскольку приезжать смогут не только екатеринбуржцы, но и жители Челябинска.