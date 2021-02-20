В Николо-Павловском голые трубы обогревают воздух

В Николо-Павловском голые трубы обогревают воздух

Сегодня, 18:05ОбществоАзиз КеримовФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
В пригороде Нижнего Тагила в селе Николо-Павловском трубы, обеспечивающие население отоплением, частично не закрыты теплоизоляцией.

Участок теплотрассы длиной в несколько метров находится на открытом воздухе у здания №10 по улице Юбилейной. Трубы снабжают отоплением жилые дома.

АО «Регионгаз-инвест» арендует данный участок у Николо-Павловской территориальной Администрации с 2008 года.

Трубы нечем изолировать, они целые, но голые. Обращаться нужно в администрацию. Мы у них арендуем эти сети. Сколько времени займет, сказать не можем,рассказал специалист компании в беседе с TagilCity.ru.

Фото:«Инцидент Нижний Тагил»

Чтобы выяснить, сколько времени займет решение проблемы и приняты ли меры собственником данных коммуникаций, журналист обратился в территориальную администрацию. На несколько звонков редакции никто не ответил.

По словам арендатора сетей, проблема с отсутствием защиты труб от внешнего воздействия не уникальна и неоднократно встречается в населенном пункте:

По всему Николо-Павловскому нет теплоизоляции,рассказали в компании.

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