В Николо-Павловском голые трубы обогревают воздух

Участок теплотрассы длиной в несколько метров находится на открытом воздухе у здания №10 по улице Юбилейной. Трубы снабжают отоплением жилые дома.
АО «Регионгаз-инвест» арендует данный участок у Николо-Павловской территориальной Администрации с 2008 года.
Трубы нечем изолировать, они целые, но голые. Обращаться нужно в администрацию. Мы у них арендуем эти сети. Сколько времени займет, сказать не можем,рассказал специалист компании в беседе с TagilCity.ru.
Чтобы выяснить, сколько времени займет решение проблемы и приняты ли меры собственником данных коммуникаций, журналист обратился в территориальную администрацию. На несколько звонков редакции никто не ответил.
По словам арендатора сетей, проблема с отсутствием защиты труб от внешнего воздействия не уникальна и неоднократно встречается в населенном пункте:
По всему Николо-Павловскому нет теплоизоляции,рассказали в компании.