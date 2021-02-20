Зоопарк Екатеринбурга снова предлагается перенести в Сысерть

Зоопарк Екатеринбурга, который находится в центре города, может переехать в Сысерть. Подобная идея обсуждается уже не в первый раз.

Новая территория зоопарка может находиться около посёлка Патруши, который расположен на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте, пишет Е1. У нас в Сысерти достаточно обширные пространства, мы обладаем необходимыми земельными ресурсами для расположения такого объекта,сообщил замдиректора Центра экономического и пространственного развития Сысерти Кирилл Фоминых. Новое расположение зоопарка позволит добираться до него не только жителям Екатеринбурга, но и челябинцам. Мы пообщались с зоопарком, обменялись информацией. Нашли предварительное взаимопонимание в части того, что проект интересный,рассказал Кирилл Фоминых. Напомним, в сентябре 2020 года зоопарку Екатеринбурга было отказано в новой площадке для строительства, которая была обещана ранее. Екатеринбургскому зоопарку отказано в обещанной новой площадке для строительства

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter