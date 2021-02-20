Зоопарк Екатеринбурга снова предлагается перенести в Сысерть

Новая территория зоопарка может находиться около посёлка Патруши, который расположен на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте, пишет Е1.
У нас в Сысерти достаточно обширные пространства, мы обладаем необходимыми земельными ресурсами для расположения такого объекта,сообщил замдиректора Центра экономического и пространственного развития Сысерти Кирилл Фоминых.
Новое расположение зоопарка позволит добираться до него не только жителям Екатеринбурга, но и челябинцам.
Мы пообщались с зоопарком, обменялись информацией. Нашли предварительное взаимопонимание в части того, что проект интересный,рассказал Кирилл Фоминых.
Напомним, в сентябре 2020 года зоопарку Екатеринбурга было отказано в новой площадке для строительства, которая была обещана ранее.