Зоопарк Екатеринбурга снова предлагается перенести в Сысерть

Зоопарк Екатеринбурга снова предлагается перенести в Сысерть

Сегодня, 16:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Зоопарк Екатеринбурга, который находится в центре города, может переехать в Сысерть. Подобная идея обсуждается уже не в первый раз.

Новая территория зоопарка может находиться около посёлка Патруши, который расположен на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте, пишет Е1.

У нас в Сысерти достаточно обширные пространства, мы обладаем необходимыми земельными ресурсами для расположения такого объекта,сообщил замдиректора Центра экономического и пространственного развития Сысерти Кирилл Фоминых.

Новое расположение зоопарка позволит добираться до него не только жителям Екатеринбурга, но и челябинцам.

Мы пообщались с зоопарком, обменялись информацией. Нашли предварительное взаимопонимание в части того, что проект интересный,рассказал Кирилл Фоминых.

Напомним, в сентябре 2020 года зоопарку Екатеринбурга было отказано в новой площадке для строительства, которая была обещана ранее.

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