Движение по Привокзальной площади в Тагиле изменится с середины апреля

Подготовка территории к реконструкции Привокзальной площади в Нижнем Тагиле практически завершена. Генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» снес хозпостройки и здание на ул. Садовой, 27 и приступил к замене ливневой канализации в центре площади.

19 февраля сотрудники подрядной организации начали демонтаж металлоконструкций в центре Привокзальной площади. В ближайшее время строители приступят к замене ливневой канализации. Сделали геодезическую разбивку и выкапываем траншею для укладки ливневой трубы. На следующей неделе ожидается поставка материалов, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Строители готовят траншею для укладки ливневой канализации Фото: TagilCity.ru До середины апреля строители должны заменить систему ливневой канализации, снять старое дорожное полотно и отсыпать территорию для дальнейшего асфальтирования. После этого движение транспорта пустят по центру Привокзальной площади и перекроют остальную часть территории для дальнейшего благоустройства. Остановки общественного транспорта находятся перед домом №29 на пр. Строителей, у торгового ряда, возле гостиницы "Тагил" и у ж/д вокзала Согласно проекту, вместо кругового движения на улице Садовой и проспекте Строителей появится Т-образный перекресток, а возле трамвайных путей и гостиницы «Тагил» обустроят две парковки. Также возле железнодорожного вокзала планируется перенос контактной сети: после реконструкции они будут находиться между трамвайных линий. Для этих целей МУП «Тагилдорстрой» объявил конкурс на поиск субподрядчика. TagilCity.ru В настоящее время в районе улицы Садовой, 27 строители демонтировали хозпостройки и здание бывшего санпропускника. С 21 февраля они приступят к обустройству парковки для общественного транспорта. Мы практически демонтировали дом: осталось одно строение из шлакоблока. Закончим с уборкой и начнем завозить туда скальный грунт для формирования парковки, сказал Игорь Васильев. В районе ул. Строителей, 27 обустраивают парковку для общественного транспорта Фото: TagilCity.ru Напомним, что в центре Привокзальной площади будет располагаться 17-метровая стела «Город трудовой доблести». Со слов директора МУП «Тагилдорстрой», на ее установку будет объявлен отдельный конкурс, сейчас специалисты занимаются подготовкой проектной документации. Известно, что на стеле будет изображен герб Нижнего Тагила и указ президента России о присвоении городу почетного звания. Фото: Администрация Нижнего Тагила Общая стоимость капитального ремонта транспортного узла на территории улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводской составит 267,7 миллиона рублей. Окончание работ запланировано ко Дню города — 14 августа 2022 года.

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