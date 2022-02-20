Фраза свердловского вице-губернатора о «фривольных» девушках возмутила свердловчан

Неоднозначное высказывание вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова о том, что избитые подростками-южанами екатеринбурженки могут быть частично сами виноваты в произошедшем, вызвало возмущение свердловчан.

О том, что современные девушки выглядят легкодоступными, и поэтому молодые люди считают, что ими можно пользоваться как предметами, Олег Чемезов заявил на встрече с диаспорами 18 февраля. Кроме того, само нападение на известную учительницу и ее дочь он назвал «неосторожным поступком» и выступил против слишком жестокого наказания. Позже в своем Instagram Чемезов попытался разъяснить свои высказывания, но столкнулся с большим количеством негативных комментариев. Это что за дикая история про встречи с диаспорами в учебных заведениях и культурный обмен от первых лиц региона? Про фривольность русских девушек?! Про то, что сами виноваты?! Вы там совсем очумели? До каких пор представители так называемых диаспор будут чувствовать себя безнаказанно? Позор!написала одна из пользователей соцсети. Кроме подобных претензий, в комментариях прозвучали и вопросы — почему раньше подобные действия оставались безнаказанными, почему ничего не делалось до возникновения общественного резонанса и кто понесет за это ответственность? Напомним, что ситуацию с избиением екатеринбурженок взяли под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин и губернатор Евгений Куйвашев. Мать и дочь получили различные травмы, одна из них готовится к операции. Представители диаспоры Азербайджана принесли извинения за неправомерные действия своих сограждан. Глава Свердловской области поручил за четыре дня разобраться в ситуации с южанами.

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