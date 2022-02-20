Личными данными шантажируют мошенники в мессенджере жителей Екатеринбурга

Мошенники пишут, что у них есть все личные данные человека, от паспорта до номеров банковских карт, при этом указывая фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес прописки, телефон, почту, номер и серию паспорта. Они давят на то, что пользуясь этой информацией могут оформить кредит или использовать ее для незаконных действий. Также в тексте указан номер карты, на которую нужно перевести выкуп, чтобы данные были удалены.
Двое из пострадавших сообщили, что в последний раз указывали личные данные в медицинских учреждениях, однако пока точно не известно, откуда именно сливается информация. В полиции гражданам по данным фактам рекомендуют обращаться в отделение с заявлениями и ни в коем случае не переводить денежные средства, пишет Е1.
Напомним, бороться с телефонными мошенниками призвал свердловчан губернатор Евгений Куйвашев. По словам главы региона, граждане каждый день сообщают ему о новых случаях.