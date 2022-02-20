Личными данными шантажируют мошенники в мессенджере жителей Екатеринбурга

Мошенники пишут, что у них есть все личные данные человека, от паспорта до номеров банковских карт, при этом указывая фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес прописки, телефон, почту, номер и серию паспорта. Они давят на то, что пользуясь этой информацией могут оформить кредит или использовать ее для незаконных действий. Также в тексте указан номер карты, на которую нужно перевести выкуп, чтобы данные были удалены.