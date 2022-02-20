Сатановский: России необходимо переходить к зеркальным санкциям в отношении Запада

Сатановский напомнил о том, что Штаты по всему миру применяют технологии так называемых цветных революций. Обращение Байдена, по мнению политолога, это попытка направить россиян на путь госпереворота, пишет newsnn.ru.
Также Сатановский отметил, что заявление Байден сделал непосредственно перед обострением на Донбассе. При этом, когда США раздували истерию в СМИ по поводу российской агрессии в отношении Украины, украинские вооруженные формирования начали массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР. Украинских силовиков подталкивают к обострению те же Соединенные Штаты.
Стоит отметить и то, что инициированные Западом санкции в отношении РФ не затрагивают сырьевой сектор, так как это направление критически важно для Европы. Россия является значительным игроком сырьевого рынка. Так, по запасам угля наша страна находится на втором месте в мире, первое занимают Соединенные Штаты. 25% газа в Европу и Азию поставляет Российская Федерация. Также наша страна лидирует по поставкам никеля, производя 20% от мирового потребления металла.
Сатановский подчеркнул, что Россия является существенной частью глобальной цепочки поставок. И сбой в этой цепочке может нарушить не только экономическую, но и политическую мировую структуру.
Политолог считает, что у России есть значительная возможность для давления на болевые точки Запада, но мы если и используем их, то в минимальной степени.
“Целые управленческие кланы, живущие ради награбленных в России и вывезенных в фешенебельные страны Запада активов, до ужаса боятся даже тени санкций”, – заявил Сатановский. Они готовы для сохранения капиталов даже разрушить Россию.
По мнению Евгения Сатановского, сейчас нужно вводить зеркальные санкции против тех, кто инициирует запреты против нас и угрожает интересам России. Как минимум надо остановить поставки топлива на Украину.