Сатановский: России необходимо переходить к зеркальным санкциям в отношении Запада

Стоит отметить и то, что инициированные Западом санкции в отношении РФ не затрагивают сырьевой сектор, так как это направление критически важно для Европы. Россия является значительным игроком сырьевого рынка. Так, по запасам угля наша страна находится на втором месте в мире, первое занимают Соединенные Штаты. 25% газа в Европу и Азию поставляет Российская Федерация. Также наша страна лидирует по поставкам никеля, производя 20% от мирового потребления металла.