В Рязанской области введен режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса

Распоряжением губернатора режим вводится с 15.00 20 февраля и до особого распоряжения. В сообщении правительства Рязанской области уточняется, что режим повышенной готовности введен для областных органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Ранее режим ЧС из-за беженцев ввели в Воронежской и Ростовской областях.