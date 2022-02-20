В Рязанской области введен режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса

В Рязанской области введен режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса
В Рязанской области введен режим повышенной готовности из-за беженцев с Донбасса
Сегодня, 20:27ОбществоФото: 1MI
Режим повышенной готовности был введен в Рязанской области ввиду предполагаемого прибытия эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Распоряжением губернатора режим вводится с 15.00 20 февраля и до особого распоряжения. В сообщении правительства Рязанской области уточняется, что режим повышенной готовности введен для областных органов управления и сил территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Ранее режим ЧС из-за беженцев ввели в Воронежской и Ростовской областях.

Напомним, эвакуация мирных жителей ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля из-за угрозы украинских войск. В Екатеринбурге 20 февраля начал работу объединенный пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев начал свою работу в Екатеринбурге.

Материалы по теме:
украинские беженцы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы