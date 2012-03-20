Автомобили, регулярно проходящие техобслуживание, освободят от ТО

Лысакова, которые приводит агентство Регнум, депутаты Госдумы предлагают внести в новый законопроект о прохождении техосмотра ко второму его чтению ряд поправок, в соответствии с которыми автовладельцы, регулярно обслуживающие свои машины в сертифицированных автосервисах, будут освобождены от необходимости проходить ГТО. Они смогут сразу покупать полис ОСАГО, если они обслуживают свой транспорт в сертифицированных центрах, - заявил В. Лысаков. Техосмотр, таким образом, для законопослушных автовладельцев отменяется, а дилеры, как отмечает первый зампред комитета ГД по конституционному законодательству, каких-либо привилегий в этой связи не получат. Законопроект касается всех сертифицированных центров, - подчеркнул В. Лысаков. Второе чтение законопроекта и, соответственно, внесение указанных поправок состоятся, предположительно, в мае нынешнего года. Если они будут приняты, закон, полагает В. Лысаков, вступит в силу летом. Ранее, как сообщал портал Kolesa.RU, в новый закон о техосмотре были внесены поправки, санкционирующие в некоторых случаях возможность заключения договора ОСАГО без предъявления талона ТО.