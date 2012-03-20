BMW X1 готовится к рестайлингу

По предварительным данным, модернизации подвергнутся оба бампера и светотехника, как головная, так и задняя. Не исключено, что некоторой доработке подвергнется и интерьер, однако вероятнее всего, в этом случае производители ограничатся традиционным расширением списка отделочных материалов. Мало что известно и о грядущей моторной гамме. На американском рынке она должна пополниться четырехцилиндровым турбированным мотором объемом 2,0 литра, развивающим 245 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В европейской спецификации кроссовер с таким двигателем и 6-ступенчатой МКПП ускоряется до 100 км/ч за 6,1 секунды. Отметим, что представить рестайлинговый BMW X1 баварцы намереваются уже в апреле, на выставке в Нью-Йорке. К осени новинка появится у североамериканских дилеров, а вот европейцам, по некоторым сведениям, придется подождать следующего года. Стоит добавить, что на российском рынке кроссовер оснащается пятью вариантами силовых агрегатов мощностью от 150 до 245 л.с. и стоит минимум 1 290 000 рублей.