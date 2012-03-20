Деревья плодово-ягодного сада в пойме реки Тагил вырубили законно - прокуратура

Для расчистки места для линий электропередач организацияПО «Нижнетагильские электрические сети» вырубила часть сада: 94 дереваи 14 кустарников.

Краеведы забили тревогу: в саду растут редкие породы деревьев, которыевывел Кузьма Рудый для тагильского климата. Юннат Николай Грудановпервый заметил вырубку, разместил на краеведческих сайтах статью оценности сада и сообщил о вырубке на TagilCity.ru с помощью сервиса«Расскажи всем».

Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура. В ходе проверки факт незаконной рубки не подтвердился - организация получила все необходимые разрешения на ликвидацию деревьев.

Историческая ценность сада также не получила никакого документальногоподтверждения ни в городском историческом архиве, ни в областном центрепо охране и использованию памятников истории и культуры. Территория неотносится также к скверам и паркам.

О том, что документально сад никогда не был признан музейной площадкойили памятником, говорят и сами краеведы. Педагог станции юннатов ДмитрийШубин пытался найти документы у потомков Кузьмы Рудого. Но архивныхдокументов не оказалось и у его внучки Татьяны Львовны.

Тагильчанка сама вышла на связь с краеведами: прочитала статью НиколаяГруданова в Интернете и позвонила юннату в школу, чтобы поблагодарить заинтерес к делу ее деда.

Вместе с тем для присвоения саду статуса памятника есть все основания,считают в обществе краеведов. Но пока ценность сада систорической и культурной точки зрения не подтвердилась, его территория законноможет быть использована «для хозяйственного освоения».