Французский как родной. Франкофонному театру «Перспектива» уже 10 лет

20 марта – праздничный день для труппы и руководителейфранкофонного театра НТГСПА «Перспектива». Театру в этом году уже 10лет. За эти годы поставлено около 10 спектаклей на французском языке.

5 лет назад студенческий театр объединился с театром-студией ГДДЮТ«Зеркало». Режиссером объединенного театра стала Алена Галкина,продюсером – Жанетта Живова. В театре начали ставить спектакли не толькона французском, но и на русском языке.

Языковую подготовку актеров, которой руководит педагог по французскомуязыку Жанетта Живова, не раз высоко оценивало самое компетентное жюри –сами французы. Театр регулярно бывает во Франции, откуда привозитдипломы и награды.

Жизнь у «Перспективы» и «Зеркала» насыщенная. Судите сами: только за тримесяца этого года педагоги и актеры театра успели съездить намеждународный фестиваль во Франции, поучаствовать в челябинскойконференции, посвященной любительским театрам, и привезти два первыхместа с регионального конкурса франкофонных театров в Екатеринбурге.Участие в спектакле «Семейные истории» принесло награды двум актрисам:10-классница Анастасия Заторина забрала награду за лучшую женскую роль, аИрина Старикова стала первой в номинации «лучший язык».

Каждый год мы с театром ездим на 3-4 фестиваля и конкурса. Привозимпервые места, гран-при, дипломы лауреатов рассказывает режиссертеатра Алена Галкина.

Ребята и язык учат, и путешествуют, и получают дополнительнуюспециальность. Актеры, большинство из которых – студенты иняза НТГСПА, кконцу обучения получают дополнительную специальность руководителядетского любительского театра. Занятия по актерскому мастерству ведетАлена Галкина.

Мы вместе придумываем постановки, ребята часто подсказывают, как лучше сделать рассказала Алена Геннадьевна.

Так, инсценировку «Когда плачут тени» по роману Харуки Мураками «Норвежский лес» актрисы театра сочинили сами.

К юбилею победы в Великой Отечественной войне театр поставил спектакль«Светопись. Сырой материал говорения», созданный на основе реальныхписем тагильчан и документальных воспоминаний из повести С. Алексиевич«У войны не женское лицо». Равнодушным спектакль никого не оставил: нитагильских зрителей, ни членов жюри международных фестивалей в России иво Франции.

Спектакль взял два гран-при XII Международного фестиваля в Перми иМеждународного фестиваля франкофонных театров «Менестрель 2010» вМоскве, получил приглашения на три фестиваля во Франции и был сыгран вгородах Дурдан и Экс-ан-Прованс.

Мы немного знаем о той войне, но спектакль нас глубоко тронул. Намстали близки и понятны люди, о которых вы говорите так отозвалосьфранцузское жюри на XII Международном фестивале.

Театр в действительности стал «кафедрой, с которой можно сказать мирумного добра». Актеры театра реализовал соцпроект «Стая», посвященныйпроблеме беспризорности. Участники театра провели уличные акции, снялидокументальный фильм и ,конечно, поставили спектакль «Стая»

Спектакль «Стая» - интерактивный. Впервые в городе развитие действияспектакля зависело от мнения зрителей в зале. Это требовало отартистов–любителей умения импровизационно существовать на сцене.

Мы стремились показать беспризорникам, которые считают себя брошенными,что они нужны. Мы выступили в изоляторе временного содержания.Пригласили на спектакль подростков с девиантным поведением, детскиедома. Безнадзорным ребятам мы дали именные пригласительные поделиласьАлена Галкина.

Еще не все творческие идеи педагогов и ребят из проектов «Перспектива» и«Зеркало» реализованы. В планах – 3 новых спектакля. В апреле и маетеатр снова уезжает покорять жюри престижных фестивалей со спектаклем«Семейные истории». А скоро изменения коснутся состава труппы. В театре 3 выпускницы: актрисы заканчивают академию и уходят из театра. Так что актерский состав «Перспективы» и «Зеркала» ждет обновление.

На фото - сцена из спектакля «Светопись. Сырой материал говорения»