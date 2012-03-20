Инаугурация нового президента назначена на 7 мая. Россияне в этот день будут отдыхать

Премьер-министр Владимир Путин подписал в четверг постановление правительства, согласно которому россияне не будут работать с 6 по 9 мая 2012 года. «Имея в виду, что люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, с тем чтобы можно было на участки поехать, на огороды, предлагается перенести выходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, а с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая», – прокомментировал свое решение Путин, открывая заседание президиума правительства. Он поручил министерствам и ведомствам выстроить свою работу в соответствии с принятым решением.

Таким образом, россияне будут отдыхать в мае сначала три, а потом и четыре дня подряд.

Первое мая – День весны и труда – в 2012 году приходится на вторник. Согласно постановлению правительства от 20 июля 2011 года № 581, выходной переносится с субботы, 28 апреля, на понедельник, 30 апреля. То есть выходными будут 29, 30 апреля и 1 мая (пятница, суббота, воскресенье), 28 апреля – рабочая суббота. Другие переносы выходных в мае этим документом не планировались: среда, 9 мая, должна была оказаться единственным праздничным выходным на неделе.

Июльский проект постановления правительства «О переносе выходных дней в 2012 году», был, как обычно, подготовлен Минздравсоцразвития и согласован с Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, а также с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. После чего график переноса своим постановлением окончательно утвердило правительство.

Прошло ли последнее постановление аналогичную процедуру или на этот раз обошлось без согласований, не смогли уточнить в четверг ни в Минздравсоцразвития, которое вносит документ в правительство, ни в Роструде, контролирующем его исполнение.

Ранее глава правительства заявлял о возможности увеличения числа выходных дней в мае за счет длинных новогодних каникул. Выступая на съезде РСПП, премьер отметил, что новогодние праздники вполне можно было бы ограничить 7 января, а все, что накапливается дальше, переносить на май. По его мнению, слишком длинные зимние каникулы – это «для здоровья тяжеловато».