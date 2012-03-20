Металлурги ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград (ФОТО)
20 марта 2012, 08:26Общество
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Работникам ЕВРАЗ НТМК вручены престижные государственные награды. Ордена Почета удостоен сменный мастер Александр Котов, мастеру по ремонту механического оборудования Сергею Попову вручен Орден Дружбы.
Указы об этом (№ 1642 и 51) были подписаны в Кремле ПрезидентомРоссийской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает департамент по связямсо СМИ ЕВРАЗа. Государственные награды металлургам ЕВРАЗ НТМК вручил лично полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.
Александр Котов занимается внедрением современного оборудования в рамкахреализации масштабного проекта технического перевооружения рельсовогопроизводства ЕВРАЗ НТМК. По предложению металлурга Сергея Попова на дробильно-сортировочнойустановке (ДСУ) было смонтировано специальное оборудование, котороепозволило существенно повысить качество продукции. Годовой экономическийэффект от этих предложений превысит 2 млн рублей.
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