Металлурги ЕВРАЗ НТМК удостоены государственных наград (ФОТО)

Указы об этом (№ 1642 и 51) были подписаны в Кремле ПрезидентомРоссийской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает департамент по связямсо СМИ ЕВРАЗа. Государственные награды металлургам ЕВРАЗ НТМК вручил лично полпред Президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев.